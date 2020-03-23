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23 марта 2020, 15:05 14

В Киевской области подтвердили коронавирус у пяти человек - ОГА

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23 марта 2020, 15:05 14
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В Киевской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у пяти жителей Обуховского района
Фото: flickr
В Киевской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у пяти жителей Обуховского района

Об этом изданию Интерфакс сообщил и.о. председателя Киевской облагосадминистрации Василий Володин, передает RegioNews.

Отмечается, что также экспресс-тесты подтвердили заболевание коронавирусом у семи человек. Их лаблораторного подтверждения или опровержения нужно ждать около трех дней.

"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. С помощью экспресс-тестов проверены на заболевания 22 человека, тест-системы показали семь больных", - рассказал Володин на брифинге в понедельник.

Он добавил, что лабораторно подтвердили заболевание у 5 человек, все они являются жителями Обуховского района.

По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.

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Напомним, 18 марта у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом. 21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19, а результаты двух тестов показали противоположные результаты.

22 марта коронавирус диагностировали у нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева.


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