В Киевской области подтвердили коронавирус у пяти человек - ОГА
Об этом изданию Интерфакс сообщил и.о. председателя Киевской облагосадминистрации Василий Володин, передает RegioNews.
Отмечается, что также экспресс-тесты подтвердили заболевание коронавирусом у семи человек. Их лаблораторного подтверждения или опровержения нужно ждать около трех дней.
"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. С помощью экспресс-тестов проверены на заболевания 22 человека, тест-системы показали семь больных", - рассказал Володин на брифинге в понедельник.
Он добавил, что лабораторно подтвердили заболевание у 5 человек, все они являются жителями Обуховского района.
По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.
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Напомним, 18 марта у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом. 21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19, а результаты двух тестов показали противоположные результаты.
22 марта коронавирус диагностировали у нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева.
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