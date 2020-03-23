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23 марта 2020, 16:02 4

За три месяца в Киевской области от пневмонии умерли 65 человек

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23 марта 2020, 16:02 4
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С начала 2020 года на Киевщине зафиксировали 65 летальных случаев вследствие пневмонии
Фото: flickr
С начала 2020 года на Киевщине зафиксировали 65 летальных случаев вследствие пневмонии

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения КГГА Максим Ионов, передает RegioNews.

"По состоянию на сегодня мы подытожили статистику. С начала 2020 года у нас 65 летальных случаев от пневмонии", - сказал Ионов.

Он отметил, что среди умерших от пневмонии - 37 человек в возрасте до 60 лет, 34 человека были старше 60 лет.

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Напомним, в Киевской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у пяти жителей Обуховского района.


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