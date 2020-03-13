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13 марта 2020, 15:15 7

Кличко требует прекратить полеты в страны с эпидемией коронавируса

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13 марта 2020, 15:15 7
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Мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении в Министерство инфраструктуры Украины и администрацию аэропорта "Борисполь" призвал прекратить авиационное сообщение со странами, где зафиксирована эпидемия коронавируса
Фото: flickr
Мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении в Министерство инфраструктуры Украины и администрацию аэропорта "Борисполь" призвал прекратить авиационное сообщение со странами, где зафиксирована эпидемия коронавируса

Об этом сообщается на официальном портале Киева, передает RegioNews.

При этом он обратил внимание на тот факт, что в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана, где как и по всей Италии, распространяется эпидемия коронавируса.

"Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом", - сообщил Кличко.

Он также добавил, что город закупил 5 тысяч экспресс-тестов, которые помогут врачам быстро диагностировать заболевания у пациентов.

Как сообщалось, 10 марта столица получила 1200 экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.


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