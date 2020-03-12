В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины, передает RegioNews.
"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследования проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья.
Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактными лицами, они находятся под наблюдением медиков.
Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.
Больной попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.
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