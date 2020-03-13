Коронавирус в Черновцах: на границе изолировали трех буковинцев, еще одну женщину госпитализировали с подозрением

Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением госпитализированы 6 человек

Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением госпитализированы 6 человек

Об этом информируют в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну буковинку. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта.

"Также в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера, 12 марта, диагностировано COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих. Все контактные лица установлены. Речь идет о людях старшего возраста без тесных родственных контактов, поэтому большого круга лиц, которых нужно обследовать, не наблюдается ", - говорится в сообщении.

Три человека, которые ночью пересекли контрольно-пропускной пункт "Порубное", изолированы на границе. По информации пограничников, граждане прибыли из Италии. Сейчас они находятся под наблюдением.

У них не зафиксировано повышенной температуры, наблюдать их только в течение суток, а значит пока медики не относят их к лицам с подозрением на коронавирус.

На границе люди вели себя подозрительно, поэтому пограничники решили сообщить об этих людях медработников, которые взяли их под наблюдение.

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