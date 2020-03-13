Кличко вимагає припинити польоти в країни з епідемією коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко у своєму зверненні до Міністерства інфраструктури України та адміністрації аеропорту "Бориспіль" закликав припинити авіаційне сполучення із країнами, де зафіксовано епідемію коронавірусу

Фото: flickr

Мер Києва Віталій Кличко у своєму зверненні до Міністерства інфраструктури України та адміністрації аеропорту "Бориспіль" закликав припинити авіаційне сполучення із країнами, де зафіксовано епідемію коронавірусу

Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва, передає RegioNews.

При цьому він звернув увагу на той факт, що до Києва досі прямують рейси з Мілану, де як і по всій Італії, поширюється епідемія коронавірусу.

"Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом", – повідомив Кличко.

Він також додав, що місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.

Як повідомлялося, 10 березня столиця отримала 1200 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.