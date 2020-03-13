Кличко вимагає припинити польоти в країни з епідемією коронавірусу
Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва, передає RegioNews.
При цьому він звернув увагу на той факт, що до Києва досі прямують рейси з Мілану, де як і по всій Італії, поширюється епідемія коронавірусу.
"Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом", – повідомив Кличко.
Він також додав, що місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.
Як повідомлялося, 10 березня столиця отримала 1200 експрес-тестів на виявлення коронавірусної інфекції.
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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
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