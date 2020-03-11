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11 марта 2020, 17:40 4

Все КПП на Донбассе перешли на усиленный контроль из-за коронавируса - Шмыгаль

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11 марта 2020, 17:40 4
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Усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса
Фото: Facebook Денис Шмыгаль
Усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса

Об этом, как передает RegioNews, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в пунктах пропуска ведется температурный скрининг и "усиленные мероприятия по выявлению людей, которые могут быть инфицированы".

"Часть пунктов пропуска закрыты в тех почти двух сотнях, о которых уже говорил. Там осуществляется усиленный контроль… Закрыть совсем мы не можем, но усиленные меры введены, некоторые из них закрыты", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 7 марта на КПВВ на Донбассе введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.

Также сегодня, 11 марта, Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.


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