Все КПП на Донбассе перешли на усиленный контроль из-за коронавируса - Шмыгаль

Усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса

Фото: Facebook Денис Шмыгаль

Усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса

Об этом, как передает RegioNews, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в пунктах пропуска ведется температурный скрининг и "усиленные мероприятия по выявлению людей, которые могут быть инфицированы".

"Часть пунктов пропуска закрыты в тех почти двух сотнях, о которых уже говорил. Там осуществляется усиленный контроль… Закрыть совсем мы не можем, но усиленные меры введены, некоторые из них закрыты", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 7 марта на КПВВ на Донбассе введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.

Также сегодня, 11 марта, Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

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Напомним, по состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.