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13 марта 2020, 14:56 31

Коронавирус добрался до Винницы

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13 марта 2020, 14:56 31
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13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус
13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

1 марта женщина вернулась из Польши. 13 марта почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам.

Медики госпитализировали больную в первой городской клинической больнице. Экспресс-тесты на наличие в организме женщины коронавирус не подтвердили. Но органическое вещество отправили для лабораторного исследования в столицу.

В то же время бригада эпидемиологов обработала квартиру больной женщины на улице Зодчих в Виннице.

Напомним, что Кабинет министров с 12 марта по 3 апреля ввел в Украине карантин, чтобы обезопасить граждан от пандемии коронавирус.

Как писали RegioNews ранее, у мужчины из Казатина, которого госпитализировали 12 марта, не выявили коронавирус.


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