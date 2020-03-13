Коронавирус добрался до Винницы

13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус

13 марта 25-летнюю жительницу Винницы госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

1 марта женщина вернулась из Польши. 13 марта почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам.

Медики госпитализировали больную в первой городской клинической больнице. Экспресс-тесты на наличие в организме женщины коронавирус не подтвердили. Но органическое вещество отправили для лабораторного исследования в столицу.

В то же время бригада эпидемиологов обработала квартиру больной женщины на улице Зодчих в Виннице.

Напомним, что Кабинет министров с 12 марта по 3 апреля ввел в Украине карантин, чтобы обезопасить граждан от пандемии коронавирус.

Как писали RegioNews ранее, у мужчины из Казатина, которого госпитализировали 12 марта, не выявили коронавирус.