Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров
Об этом передает RegioNews.
Назначение министров нового Кабмина поддержали 277 народных депутатов.
Также кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, представленные ранее Президентом, будут проголосованы отдельно.
Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.
Также кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина.
Позже народная депутатка 9 созыва Алена Шкрум опубликовала представление в Верховную Раду о назначении нового состава Правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады две кандидатуры на должности министров: Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны.
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