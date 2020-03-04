Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров

Верховная Рада за представлением премьер-министра Дениса Шмыгаля проголосовала за утверждение на должности ряда министров нового правительства Украины

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Верховная Рада за представлением премьер-министра Дениса Шмыгаля проголосовала за утверждение на должности ряда министров нового правительства Украины

Об этом передает RegioNews.

Назначение министров нового Кабмина поддержали 277 народных депутатов.

Также кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, представленные ранее Президентом, будут проголосованы отдельно.

Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.

Также кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина.

Позже народная депутатка 9 созыва Алена Шкрум опубликовала представление в Верховную Раду о назначении нового состава Правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады две кандидатуры на должности министров: Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны.