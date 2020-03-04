Зеленский предлагает Раде кандидатуры министра обороны и главы МИДа

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады две кандидатуры на должности министров: Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады две кандидатуры на должности министров: Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны

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