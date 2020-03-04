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04 марта 2020, 19:22 17

Зеленский предлагает Раде кандидатуры министра обороны и главы МИДа

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04 марта 2020, 19:22 17
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады две кандидатуры на должности министров: Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады две кандидатуры на должности министров: Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел и Андрея Тарана на должность министра обороны

Соответствующие документы №3169 и №3170 опубликованы на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

С 29 августа 2019 Дмитрий Кулеба работал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Андрей Таран с 2008 года был заместителем руководителя Главного управления разведки Минобороны. В декабре 2015 года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, эту должность официально занимал до апреля 2016 года. В 2016 году был уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.

Ожидается, что голосование за обе кандидатуры состоится в среду вечером.

Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.

Также кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина.

Позже народная депутатка 9 созыва Алена Шкрум опубликовала представление в Верховную Раду о назначении нового состава Правительства.


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