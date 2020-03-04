Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів

Верховна Рада України за поданням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проголосувала за затвердження на посадах низки міністрів нового уряду

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Верховна Рада України за поданням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проголосувала за затвердження на посадах низки міністрів нового уряду

Про це повідомляє RegioNews.

Призначення міністрів нового Кабміну підтримали 277 народних депутатів.

Також кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ, подані раніше Президентом, будуть проголосовані окремо.

Нагадаємо, Рада проголосувала за відставку прем'єра, і Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.

Також кандидат на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль розповів, які основні пріоритети він бачить на посту очільника Кабміну.

Пізніше народна депутатка 9 скликання Альона Шкрум опублікувала подання до Верховної Ради про призначення нового складу Уряду.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради дві кандидатури на посади міністрів: Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ та Андрія Тарана на посаду міністра оборони.