Зеленский предложил парламенту назначить премьер-министром Шмыгаля
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Теперь профильный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление Президента и предоставить соответствующее заключение.
Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера.
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