Рада проголосовала за отставку премьера
Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку
Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку
За постановление, которое подал президент Украины Владимир Зеленский проголосовали 353 депутата, передает RegioNews.
"Против" не проголосовал ни один депутат. Не голосовали депутаты фракций "Евросолидарность" и "Голос".
По фракциям:
- "Слуга народа": "за" - 240, "воздержались" - 4, "не голосовали" - 1.
- "Оппоплатформа": "за" - 39, "не голосовали" - 4.
- "Европейская солидарность": "за" - 0, "воздержались" - 25.
- "Батькивщина": "за" - 20, "не голосовали" - 1.
- Группа "За будущее": "за" - 18, "воздержались" - 2.
- "Голос": - "за" - 0, "воздержались" - 20.
- Группа "Доверие": "за" - 17.
- внефракционные: - "за" - 19, "не голосовали" - 1.
После голосования Рада ушла на 20-минутный перерыв.
"Правительству тесно. Кто-то должен уйти!", - заявил Зеленский в своем выступлении перед парламентариями.
Сам Алексей Гончарук во время выступления пообещал, что в основных вопросах - преодолении коррупции, земельной реформе, выбранный им курс обязательно сохранится.
Профильный комитет Верховной Рады также порекомендовал освободить от должности Алексея Гончарука.
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