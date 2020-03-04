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04 марта 2020, 16:58 15

Рада проголосовала за отставку премьера

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04 марта 2020, 16:58 15
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Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку
Фото: скрин трансляции
Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

За постановление, которое подал президент Украины Владимир Зеленский проголосовали 353 депутата, передает RegioNews.

"Против" не проголосовал ни один депутат. Не голосовали депутаты фракций "Евросолидарность" и "Голос".

По фракциям:

  • "Слуга народа": "за" - 240, "воздержались" - 4, "не голосовали" - 1.
  • "Оппоплатформа": "за" - 39, "не голосовали" - 4.
  • "Европейская солидарность": "за" - 0, "воздержались" - 25.
  • "Батькивщина": "за" - 20, "не голосовали" - 1.
  • Группа "За будущее": "за" - 18, "воздержались" - 2.
  • "Голос": - "за" - 0, "воздержались" - 20.
  • Группа "Доверие": "за" - 17.
  • внефракционные: - "за" - 19, "не голосовали" - 1.

После голосования Рада ушла на 20-минутный перерыв.

"Правительству тесно. Кто-то должен уйти!", - заявил Зеленский в своем выступлении перед парламентариями.

Сам Алексей Гончарук во время выступления пообещал, что в основных вопросах - преодолении коррупции, земельной реформе, выбранный им курс обязательно сохранится.

Профильный комитет Верховной Рады также порекомендовал освободить от должности Алексея Гончарука.


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