Рада проголосовала за отставку премьера

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

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Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

За постановление, которое подал президент Украины Владимир Зеленский проголосовали 353 депутата, передает RegioNews.

"Против" не проголосовал ни один депутат. Не голосовали депутаты фракций "Евросолидарность" и "Голос".

По фракциям:

"Слуга народа": "за" - 240, "воздержались" - 4, "не голосовали" - 1.

"Оппоплатформа": "за" - 39, "не голосовали" - 4.

"Европейская солидарность": "за" - 0, "воздержались" - 25.

"Батькивщина": "за" - 20, "не голосовали" - 1.

Группа "За будущее": "за" - 18, "воздержались" - 2.

"Голос": - "за" - 0, "воздержались" - 20.

Группа "Доверие": "за" - 17.

внефракционные: - "за" - 19, "не голосовали" - 1.

После голосования Рада ушла на 20-минутный перерыв.

"Правительству тесно. Кто-то должен уйти!", - заявил Зеленский в своем выступлении перед парламентариями.

Сам Алексей Гончарук во время выступления пообещал, что в основных вопросах - преодолении коррупции, земельной реформе, выбранный им курс обязательно сохранится.

Профильный комитет Верховной Рады также порекомендовал освободить от должности Алексея Гончарука.