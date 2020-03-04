Шмыгаль рассказал о вакантных должностях в новом Кабмине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что вакантными остаются еще четыре должности в новом Кабинете министров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что вакантными остаются еще четыре должности в новом Кабинете министров
Об этом он сказал в Верховной Раде, передает RegioNews.
"У нас есть на сегодня четыре вакансии в правительстве, и мы планируем расширить два направления", - сказал он.
Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.
Также кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина.
Позже народная депутатка 9 созыва Алена Шкрум опубликовала представление в Верховную Раду о назначении нового состава Правительства.
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