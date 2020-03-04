Шмыгаль рассказал о вакантных должностях в новом Кабмине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что вакантными остаются еще четыре должности в новом Кабинете министров

Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что вакантными остаются еще четыре должности в новом Кабинете министров

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