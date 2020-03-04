Стало известно о составе нового Кабмина Дениса Шмыгаля
Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews
"Ловите новое правительство", - написала она.
Документ 7438/0/2-20 за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля датируется 4 марта 2020 года.
Народная депутатка из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в Фейсбуке, что представление на назначения нового состава кабинета министров Украины поступило в Верховную Раду.
Согласно документу, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины станет Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития общин и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины - Игорь Уманский.
Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.
Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.
Также кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина
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