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04 марта 2020, 18:51 46

Стало известно о составе нового Кабмина Дениса Шмыгаля

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04 марта 2020, 18:51 46
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Народная депутатка 9 созыва Алена Шкрум опубликовала представление в Верховную Раду о назначении нового состава Правительства
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Народная депутатка 9 созыва Алена Шкрум опубликовала представление в Верховную Раду о назначении нового состава Правительства

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews

"Ловите новое правительство", - написала она.

Документ 7438/0/2-20 за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля датируется 4 марта 2020 года.

Народная депутатка из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в Фейсбуке, что представление на назначения нового состава кабинета министров Украины поступило в Верховную Раду.

Согласно документу, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины станет Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития общин и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины - Игорь Уманский.

Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.

Также кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина


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