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Пересмотреть бюджет и предотвратить кризис: Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего правительства

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04 марта 2020, 18:15 22
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Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина
Фото: Facebook
Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие основные приоритеты он видит на посту главы Кабмина

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает RegioNews.

Одним из первых шагов он считает необходимость пересмотра государственного бюджета, увеличение социальных выплат и пенсий для населения.

"Есть несколько вызовов, за решение которых нам нужно браться немедленно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", - заявил Шмыгаль.

По его мнению, нужно урегулировать вопрос зарплат чиновников, а также погасить долги перед шахтерами. Также в выступлении он упомянул экономический блок.

"Мы сохраним реформу децентрализации, большое строительство, доступные кредиты и диджитализацию", - заявил Шмыгаль.

Еще одно приоритетное задание по мнению Шмыгаля - это угроза распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что нужно разработать комплексную программу на случай распространения вируса и осуществлять мероприятия по повышению уровня информирования украинцев.

"В Украине должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, и она станет первым кирпичиком в построении единой эффективной системы защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Рада проголосовала за отставку премьера, и Президент Украины Владимир Зеленский предлодил Верховной Раде назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Ранее кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.


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