Шмыгаль уже отчитался о доходах как премьер-министр

Кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства

Фото: facebook/Денис Шмигаль

Кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на декларацию Шмыгаля, опубликованную в электронном реестре.

Так, согласно документу, у Шмыгаля есть дом и несколько участков во Львове и Львовской области, у его супруги - автомобиль Land Rover Discovery Sport.

Отмечается, что в 2019 году он получил более 2,2 млн гривен зарплаты на Бурштынской ТЭС, почти 1 млн гривен за работу консультантом от ДТЭК "Востокэнерго" и почти 230 тыс. гривен за время работы главой Ивано-Франковской ОГА.

Кроме того, супруги хранят наличными 235 тыс. долларов.

Отметим, Денис Шмыгаль еще не является премьер-министром Украины. Его кандидатура только выдвигалась и рассматривалась на данный пост.

Андрей Таран и Марина Лазебная, которые могут возглавить Минобороны и Минсоцполитики соответственно, также подали декларации кандидатов на должности министров в новом Кабмине.

Согласно опубликованным в электронном реестре данным, Таран владеет квартирой в Киеве и двумя земельными участками в Киевской области. Площадь каждого из них превышает гектар. В его собственности также находятся авто Buick LaCrosse, Infiniti G35 и Mercedes-Benz А-класса. За прошлый год Таран заработал более 300 тыс. гривен, получил более 180 тыс. гривен пенсии и 10 тыс. гривен материально помощи.

При этом наличными будущий министр обороны хранит 21 тыс. долларов, 5 тыс. евро и более 16 тыс. гривен. Также на него открыто 11 банковских счетов, сумма вкладов не разглашается.

У Марины Лазебной и ее семьи есть четыре квартиры в Киеве, а также участок в Киевской области и жилой дом. Семья владеет новыми элитными автомобилями Audi Q7 и Lexus RX 200T общей стоимостью более 4 млн гривен. В прошлом году бизнес Лазебной принес ей почти 0,5 млн гривен дохода.

Напомним, 4 марта Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Сообщалось, что на внеочередном заседании Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина.

После этого 3 марта премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде принять его.