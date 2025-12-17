4000 долларов за побег в Молдову: пограничники ликвидировали схему незаконного пересечения границы в Одесской области

фото: ГНСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили двух мужчин – 35-летнего жителя Одессы и 53-летнего жителя Винницы, которые наладили канал незаконной переправки военнообязанных вне пунктов пропуска.

"Злоумышленники, действуя согласованно и в сговоре с неустановленным лицом, подыскали мужчину мобилизационного возраста, который намеревался незаконно покинуть территорию Украины", – говорится в сообщении.

За свои "услуги" дельцы требовали 4 тысячи долларов США, которые должны были уплачиваться по частям: 300 долларов – за перевозку в Винницу, 500 долларов – за доставку в пограничные, остальные средства – путем перевода на криптогаманец.

Мужчинам грозит немалый срок лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить пограничника, который переправлял мужчин призывного возраста в Молдову. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.