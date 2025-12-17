Фото: Национальная полиция

В Хустской области двое ранее судимых избили пенсионерку, чтобы похитить алкоголь – полиция задержала грабителей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 16 декабря вечером в полицию поступило сообщение от жительницы села Иза Хустского района. Женщина рассказала, что ее 86-летнюю бабушку избили неизвестные мужчины.

Правоохранители установили, что двое мужчин, применив деревянную палку, нанесли пенсионерке телесные повреждения, а затем похитили из подвала несколько бутылок вина и скрылись.

По описанию полицейские быстро установили личности нападавших. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 27 и 28 лет, которые ранее уже отбывали наказание за имущественные преступления.

Оперативники задержали обоих подозреваемых, пока они помещены в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали действия нападающих по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (разбой). Продолжается следствие, полицейские готовят материалы для уведомления злоумышленников о подозрении и избрании меры пресечения.

