В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.

"Окремим рішенням комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури. Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 17 грудня РФ знову атакувала ударними безпілотниками об’єкти цивільного призначення на Одещині. Також ворог атакував регіон увечері 16 грудня.