Мы видим, что мафия пошла в наступление. Первый шок после обнародования пленок Миндича и увольнения Ермака прошел

фото: Украинская правда

Война может приостановиться, тогда выборы, утрата власти и огромные прибыли.

Поэтому мочат антикоррупционные активисты, антикоррупционные органы, разоблачители коррупции, журналисты-расследователи.

У нас тысячи прокуроров и следователей ДБР. И всего несколько сот детективов НАБУ и антикоррупционных прокуроров. И только с десяток антикоррупционных активистов и журналистов.

Однако уничтожают именно их, потому что если народ узнает настоящие масштабы ограбления страны, то выборы пройдут на фонарных столбах.

Мафия пытается любым способом дискредитировать своих врагов. Потому и сливает личные фото. Это не только дно, это маркер: тот, кто распространяет это дерьмо, тот – враг.

Кто мочит НАБУ, САП, преследует детективов НАБУ, Червинского, Магамедрасулова, Шабунина, пытается дискредитировать Николова, Ткача, других – враг.

И не важно, что там шьют Шабунину. Сколько он там времени не был на службе и сколько скудных денег военнослужащего "украл". Да у нас треть войска постоянно "шарится" по вине некомпетентного командования. Куча генералов ничего не делает. Верховная Рада и половина министров занимаются непонятно чем.

У нас хорошо трудятся только те, кто зарабатывает миллиарды на войне. Это мафия. Вот они и заказали Шабунина.

Должен быть четкий водораздел, линия фронта – это война. Настоящая война с мафией. На кто кто не с нами, тот против нас.

Никаких сомнений не должно быть, никаких "посмотрим, что скажут на суде", потому что правосудия нет, правоохранители работают на мафию, шьют дела по сталинскому правилу "был бы человек, а дело найдется".

Доверять прокурорам, следователям ДБР, верить в правосудие, когда речь идет о разоблачителях преступлений мафии, – это тоже самое что верить в справедливость "тройки" НКВД.

Тот, кто с болезненным наслаждением смакует "преступления Шабунина" и публикует его интимные фото – враг.

Тот, кто распространяет подробности личной жизни независимых журналистов расследователей – это враг.

Шеющий заказные дела против обличителей коррупции – враг.

Во времена Майдана у нас было такое четкое разделение на своих и чужих. Мы были вместе и победили. Сейчас снова нужно объединяться и занимать свою, нашу сторону фронта.