У нас хорошо трудятся только те, кто зарабатывает миллиарды на войне
Война может приостановиться, тогда выборы, утрата власти и огромные прибыли.
Поэтому мочат антикоррупционные активисты, антикоррупционные органы, разоблачители коррупции, журналисты-расследователи.
У нас тысячи прокуроров и следователей ДБР. И всего несколько сот детективов НАБУ и антикоррупционных прокуроров. И только с десяток антикоррупционных активистов и журналистов.
Однако уничтожают именно их, потому что если народ узнает настоящие масштабы ограбления страны, то выборы пройдут на фонарных столбах.
Мафия пытается любым способом дискредитировать своих врагов. Потому и сливает личные фото. Это не только дно, это маркер: тот, кто распространяет это дерьмо, тот – враг.
Кто мочит НАБУ, САП, преследует детективов НАБУ, Червинского, Магамедрасулова, Шабунина, пытается дискредитировать Николова, Ткача, других – враг.
И не важно, что там шьют Шабунину. Сколько он там времени не был на службе и сколько скудных денег военнослужащего "украл". Да у нас треть войска постоянно "шарится" по вине некомпетентного командования. Куча генералов ничего не делает. Верховная Рада и половина министров занимаются непонятно чем.
У нас хорошо трудятся только те, кто зарабатывает миллиарды на войне. Это мафия. Вот они и заказали Шабунина.
Должен быть четкий водораздел, линия фронта – это война. Настоящая война с мафией. На кто кто не с нами, тот против нас.
Никаких сомнений не должно быть, никаких "посмотрим, что скажут на суде", потому что правосудия нет, правоохранители работают на мафию, шьют дела по сталинскому правилу "был бы человек, а дело найдется".
Доверять прокурорам, следователям ДБР, верить в правосудие, когда речь идет о разоблачителях преступлений мафии, – это тоже самое что верить в справедливость "тройки" НКВД.
Тот, кто с болезненным наслаждением смакует "преступления Шабунина" и публикует его интимные фото – враг.
Тот, кто распространяет подробности личной жизни независимых журналистов расследователей – это враг.
Шеющий заказные дела против обличителей коррупции – враг.
Во времена Майдана у нас было такое четкое разделение на своих и чужих. Мы были вместе и победили. Сейчас снова нужно объединяться и занимать свою, нашу сторону фронта.