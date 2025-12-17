В 15 км от фронта на Запорожье: 150 детей остаются дома несмотря на атаки дронов

Сын жительницы Таврической общины. Фото: "Справжнє"

Таврическая община Запорожского района, в 15 км от линии фронта, становится все более уязвимой из-за атак вражеских FPV-дронов на оптоволокне. Несмотря на угрозу, здесь остаются около 3 тысяч человек, среди которых почти 150 детей

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Ранее жители села Юрковка пережили несколько волн эвакуации из-за артиллерийских и авиационных ударов. Семьи с детьми были эвакуированы последними – сейчас завершена эвакуация двух многодетных семей.

Эвакуация из Юрковки

Тем временем, некоторые жители Таврического, как Марина и Евгения, отказываются от принудительной эвакуации, отмечая, что ситуация пока относительно стабильная. Дети получают образование дистанционно, а семьи выживают благодаря хозяйству.

По словам сельского головы Николая Свириденко, ситуация в Таврической общине ухудшилась из-за запусков россиян дронов на оптоволокне. В первую очередь из-за них пришлось провести эвакуацию семей с детьми из соседней Юрковки.

Николай Свириденко

"В Таврическом пока ситуация стабильная. Как вы видите, семьи проживают. Но все они готовы к эвакуации. Мы с ними провели работу, со всеми пообщались. Сейчас определяем, кто может сам уехать, а кому нужна помощь в выезде и с расселением", – комментирует глава Таврического общества.

Последствия обстрелов общества

За ноябрь с прифронтовых территорий в Запорожье эвакуировали более 1800 человек. В общей сложности в области находится около 200 тысяч переселенцев, эвакуация продолжается ежедневно с участием полиции, ГСЧС и волонтеров.

