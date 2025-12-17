14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 15:04

В 15 км от фронта на Запорожье: 150 детей остаются дома несмотря на атаки дронов

17 декабря 2025, 15:04
Сын жительницы Таврической общины. Фото: "Справжнє"
Таврическая община Запорожского района, в 15 км от линии фронта, становится все более уязвимой из-за атак вражеских FPV-дронов на оптоволокне. Несмотря на угрозу, здесь остаются около 3 тысяч человек, среди которых почти 150 детей

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Ранее жители села Юрковка пережили несколько волн эвакуации из-за артиллерийских и авиационных ударов. Семьи с детьми были эвакуированы последними – сейчас завершена эвакуация двух многодетных семей.

Эвакуация из Юрковки

Тем временем, некоторые жители Таврического, как Марина и Евгения, отказываются от принудительной эвакуации, отмечая, что ситуация пока относительно стабильная. Дети получают образование дистанционно, а семьи выживают благодаря хозяйству.

По словам сельского головы Николая Свириденко, ситуация в Таврической общине ухудшилась из-за запусков россиян дронов на оптоволокне. В первую очередь из-за них пришлось провести эвакуацию семей с детьми из соседней Юрковки.

Николай Свириденко

"В Таврическом пока ситуация стабильная. Как вы видите, семьи проживают. Но все они готовы к эвакуации. Мы с ними провели работу, со всеми пообщались. Сейчас определяем, кто может сам уехать, а кому нужна помощь в выезде и с расселением", – комментирует глава Таврического общества.

Последствия обстрелов общества

За ноябрь с прифронтовых территорий в Запорожье эвакуировали более 1800 человек. В общей сложности в области находится около 200 тысяч переселенцев, эвакуация продолжается ежедневно с участием полиции, ГСЧС и волонтеров.

Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта

Запорожская область война дроны обстрелы атака дети эвакуация дистанционное обучение
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
