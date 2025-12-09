В Одессе посреди улицы застрелили человека

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

О звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским сегодня около 18:00 сообщили очевидцы.

К сожалению, потерпевший погиб на месте происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления личность.

Как сообщалось, в Одесской области к 13 годам приговорили парня, который убил мать и семилетнюю сестру. Трагедия произошла два года тому назад.