В Украину идут морозы до -12°С: где будет холоднее всего на следующей неделе

Украинский синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что уже с 13 декабря страну накроет кратковременное, но ощутимое похолодание, передает RegioNews.

Похолодание сильнее всего ощутят северные, восточные и центральные области.

В ночь на 16 декабря в восточных и Днепропетровской области температура может снизиться до –9…–12°С — это будет самая холодная ночь ближайшего периода.

На Правобережье и на юге морозы будут слабее: преимущественно выше 0°С, ночью — небольшие минусы.

В большинстве областей сохранится теплая и влажная погода: небольшие дожди, туман, туман.

Температура ночью –1…+6°С, днем +2…+7°С, на юге и западе до +10°С.

13 декабря в Украину начнет поступать холодный и более сухой воздух из районов Финляндии и Кольского полуострова.

Температура ночью на Левобережье упадет до –2…–8°С, днем – –4…+1°С.

Местами усиление ветра до 15–20 м/с.

После 16 декабря ожидается новое потепление: ночью около 0°С, днем +1…+7°С.

Синоптик отмечает: в ближайшие 10 дней погода будет изменчивой, с изменением циклонов и антициклонов. Устойчивый снежный покров не прогнозируется, кроме высокогорья Карпат.

Как сообщалось, территория Украины находится и пока находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке.