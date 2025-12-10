16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 17:23

В Киеве два микрорайона остались без отопления из-за повреждения теплосети

10 декабря 2025, 17:23
В столице временно приостановили теплоснабжение на Теремках-1 и Теремках-2 из-за аварии на магистральной теплосети

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews.

По данным предприятия, 10 декабря аварийные службы приступили к ремонту поврежденного участка тепломагистрали на Голосеевском проспекте. На месте работают бригады и спецтехника.

В связи с ремонтными работами теплоснабжение временно отсутствует в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично на Голосеевском проспекте.

Специалисты планируют завершить ремонт и возобновить подачу тепла и горячей воды в течение суток.

Как сообщалось, территория Украины находится и пока находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке.

