16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 17:08

Суд вирішив подальшу долю ексмера Одеси Труханова

10 грудня 2025, 17:08
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Київський апеляційний суд залишив колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова під домашнім арештом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається, Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

"Прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню", – йдеться у повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.

Нагадаємо, що кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули 9 людей.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
