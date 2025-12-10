Суд вирішив подальшу долю ексмера Одеси Труханова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається, Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу колишньому міському голові Одеси, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

"Прокурори наполягали на необхідності збереження жорсткого запобіжного заходу, обґрунтовано довівши тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню", – йдеться у повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків.

Нагадаємо, що кримінальне провадження стосується подій 30 вересня 2025 року, коли через неналежну організацію утримання та функціонування систем водовідведення було затоплено частину Одеси. Унаслідок трагедії загинули 9 людей.