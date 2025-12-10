10:49  10 грудня
10 грудня 2025, 12:39

СБУ арештувала в Одесі судно РФ, яке незаконно вивозило зерно з Криму

10 грудня 2025, 12:39
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки затримала та арештувала в Одесі іноземне судно, що входило до "тіньового" флоту РФ і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, власник корабля перебував під санкціями РНБО та регулярно змінював назву судна і формальних бенефіціарів, щоб обійти обмежувальні заходи.

Суховантаж прибув до торговельного порту Одеси під прапором африканської країни для вивезення партії сталевих труб.

Встановлено, що перед повномасштабним вторгненням судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для незаконного експорту агропродукції в інтересах РФ.

Наприкінці січня 2021 року корабель вивіз майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки.

На борту під час затримання перебували капітан та 16 членів екіпажу, усі – громадяни країн Близького Сходу.

Під час обшуку виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку, що підтверджують незаконні заходи судна до портів тимчасово окупованих територій України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • фінансування дій з метою насильницької зміни меж території України,
  • державна зрада,
  • порушення транспортних правил,
  • незаконне перетинання кордону з тимчасово окупованою територією.

Судно арештовано та передано до АРМА для подальшого управління активами.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту РФ. Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації, що завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

