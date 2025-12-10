Агента РФ из Киевшины осудили: он работал на россиян из-за "легкого заработка"

Фото: СБУ

Агент российской ФСБ был осужден. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Предателя разоблачили в январе 2025 года в Черкасской области. Тогда он занимался поджогами на местной железной дороге и обустраивал схроны со взрывчаткой для подготовки терактов на территории региона. Его задержали, когда он закладывал тайник более 4 килограммов взрывчатых веществ.

Известно, что это 25-летний житель Киевской области. Российские спецслужбы заметили его, когда он искал "легкие заработки" в социальных сетях. Его первой задачей стал поджог кабельного шкафа связи на перегоне Укрзализныци. Для совершения преступления мужчина использовал легковоспламеняющуюся смесь, а факт возгорания зафиксировал на телефонную камеру и отправил отчет российскому куратору.

Суд признал мужчину виновным. Он получил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.