16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 16:35

Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму

04 декабря 2025, 16:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Бойцы спецподразделения «Призраки» Главного управления разведки уничтожили российский истребитель МиГ-29 на территории военного аэродрома «Кача» в Крыму

Как передает RegioNews, об этом сообщило ГУР МО.

Кроме истребителя был атакован и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

Как сообщалось, россияне превратили санаторий в Севастополе в секретный центр управления. Раньше комплекс использовался для отдыха и реабилитации военнослужащих.

Взрывы и атака дронов в Крыму: пострадала Сакская ТЭЦ – соцсети
04 декабря 2025, 09:47
Украинские СБС атаковали химзавод БРОМ в Крыму – Бровде
24 ноября 2025, 09:38
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Как власти провалили поддержку ветеранов
04 декабря 2025, 16:33
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
04 декабря 2025, 16:23
Франкивец заявил о киберпреследовании со стороны бывшего бизнес-партнера: он под атакой геев
04 декабря 2025, 15:53
Украину поставят перед выбором: "или – или"
04 декабря 2025, 15:52
Омбудсман Лубинец заявил, что содержать людей в ТЦК запрещено
04 декабря 2025, 15:43
Киев выделяет дополнительно еще 800 млн грн в помощь защитникам
04 декабря 2025, 15:29
В Полтавской области нашли мертвыми пенсионеров: что известно
04 декабря 2025, 15:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
