Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму

иллюстративное фото: из открытых источников

Бойцы спецподразделения «Призраки» Главного управления разведки уничтожили российский истребитель МиГ-29 на территории военного аэродрома «Кача» в Крыму

Как передает RegioNews, об этом сообщило ГУР МО.

Кроме истребителя был атакован и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

Как сообщалось, россияне превратили санаторий в Севастополе в секретный центр управления. Раньше комплекс использовался для отдыха и реабилитации военнослужащих.