04 декабря 2025, 10:17

Помогали врагу атаковать оборону Изюма: СБУ задержала агентов ФСБ

04 декабря 2025, 10:17
Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух российских агентов в Харьковской области. Фигуранты работали на ФСБ и по заданию врага собирали координаты сил обороны на Изюмском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Вражескими приспешниками оказались двое жителей района, действовавшие порознь, но "замыкавшиеся" на единином кураторе из Москвы.

Один из агентов – 56-летний работник местной газокомпрессорной станции, который под видом рабочих поездок фиксировал геолокацию военных объектов и "сливал" их ФСБ. Также он направлял куратору текстовые сообщения с описанием расположения основных трансформаторов ОКС, по которым россияне готовили воздушные удары.

Еще один агент – 57-летний водитель, развозивший продукты питания прифронтовым магазинам и одновременно отслеживающий координаты опорных пунктов обороны украинских войск.

Собранные данные оба фигуранта мессенджерами направляли резиденту (руководителю) агентурной группы. Им оказался их односельчанин, который во время временной оккупации громады выехал в РФ и работает на российскую спецслужбу. В России его завербовал сотрудник ФСБ, личность которого также установила контрразведка СБУ.

По плану, определенному вражеским спецслужбистом, резидент получил задание сформировать агентурную группу в Изюмском районе Харьковщины.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников и задокументировали их разведактивность. Одновременно провели меры по обеспечению локаций Сил обороны на Изюмском направлении.

На финальном этапе спецоперации обоих агентов задержали по местам жительства. В ходе обысков у них изъяли смартфоны, с которых они координировали свои действия с резидентом.

СБУ задержала агентов ФСБ, помогавших россиянам атаковать оборонные рубежи Изюма

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности старшего агентурной группы и ее куратора.

Напомним, ранее в Харькове задержали еще одного агента ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

04 декабря 2025
04 декабря 2025, 11:26
