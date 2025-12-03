В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Про те, що в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого стався вибух, до поліції повідомила одна з мешканок будинку.



Наразі там працюють поліцейські та медики. Встановлюються всі обставини події.

У пабліках люди пишуть, що нібито чоловік підірвав три гранати.

Нагадаємо, на початку жовтня в Одесі чоловік кинув гранати у людей. На щастя, вони виявилися страйкбольними.