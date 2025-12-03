В Одессе накрыли сеть нелегальных игорных заведений

Фото: БЭБ

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении восьми человек, которые обеспечивали работу нелегальных игорных заведений в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Деятельность залов координировали несколько организаторов. Они привлекли для работы молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Назначили их администраторами и поручили принимать ставки, сопровождать клиентов и проводить азартные игры.

Нелегальные игровые заведения работали по нескольким адресам: на улице Академика Филатова, Аэропортовской и проспекту Ярослава Мудрого. Доступ к залам имели только "проверенные" клиенты со специальной базы. Администраторы информировали их об акциях и бонусах, помогали пополнять счет, входить в игровые системы и выбирать вид азартной игры.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги, мобильные телефоны, черновую документацию и более 5 тысяч единиц компьютерной техники.

Кроме того, обнаружили четыре складских помещения, где фигуранты хранили техническое оборудование и мебель для обустройства новых залов. Общая стоимость изъятого составляет более 61 млн грн. На имущество суд наложил арест.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) УК Украины. Дело передали в суд.

Напомним, летом в Киеве правоохранители ликвидировали два нелегальных онлайн казино. Во время обысков изъяли компьютерную технику.