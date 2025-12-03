01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
01:30  03 декабря
Жена Александра Усика предупредила о мошенниках: используют ее имя в соцсетях
07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 07:24

В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить

03 декабря 2025, 07:24
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении восьми человек, которые обеспечивали работу нелегальных игорных заведений в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Деятельность залов координировали несколько организаторов. Они привлекли для работы молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Назначили их администраторами и поручили принимать ставки, сопровождать клиентов и проводить азартные игры.

Нелегальные игровые заведения работали по нескольким адресам: на улице Академика Филатова, Аэропортовской и проспекту Ярослава Мудрого. Доступ к залам имели только "проверенные" клиенты со специальной базы. Администраторы информировали их об акциях и бонусах, помогали пополнять счет, входить в игровые системы и выбирать вид азартной игры.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги, мобильные телефоны, черновую документацию и более 5 тысяч единиц компьютерной техники.

Кроме того, обнаружили четыре складских помещения, где фигуранты хранили техническое оборудование и мебель для обустройства новых залов. Общая стоимость изъятого составляет более 61 млн грн. На имущество суд наложил арест.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) УК Украины. Дело передали в суд.

В Одессе накрыли сеть нелегальных игорных заведений

Напомним, летом в Киеве правоохранители ликвидировали два нелегальных онлайн казино. Во время обысков изъяли компьютерную технику.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски Одесса игорный бизнес БЭБ игорные заведения
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту
03 декабря 2025, 09:10
Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменена, – журналист
03 декабря 2025, 08:57
В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе
03 декабря 2025, 08:46
На Полтавщине мужчина погиб после падения с пятого этажа
03 декабря 2025, 08:37
В Черкасской области в ДТП травмировались пять человек, среди них – два ребенка
03 декабря 2025, 08:24
Атака на Украину: силы ПВО ночью обезвредили 83 из 111 дронов
03 декабря 2025, 08:11
Переговоры в Москве. Почему пора начать говорить о финансировании Украины до 2030 года
03 декабря 2025, 07:59
Правоохранителя, который на Полтавщине насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу
03 декабря 2025, 07:52
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 3 – ранены
03 декабря 2025, 07:43
Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: двое погибших, трое раненых
03 декабря 2025, 07:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »