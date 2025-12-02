Фото: полиция

Полицейские завершили досудебное расследование в отношении 38-летнего мужчины за надругательство над могилами на одном из кладбищ Пересыпского района Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в конце августа в полицию обратился директор кладбища: он сообщил о поврежденных надгробных плитах. На месте правоохранители зафиксировали 29 поврежденных памятников. В ходе расследования установили причастность фигуранта еще к 57 повреждениям могил на этом же кладбище – всего 86 памятных сооружений.

По заключению экспертизы, ущерб родственникам умерших превышает 1 млн грн.

Мужчина, не имеющий постоянного места жительства, рассказал, что приходил на кладбище в нетрезвом состоянии и, из хулиганских мотивов, ломал надгробия. По его словам, он не имел личной неприязни ни к умершим, ни к их родным, и сожалеет о содеянном.

Фигуранта задержали, суд взял его под стражу. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилами, совершенное из хулиганских мотивов).

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

