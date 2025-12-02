11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 10:15

В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд

02 декабря 2025, 10:15
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские завершили досудебное расследование в отношении 38-летнего мужчины за надругательство над могилами на одном из кладбищ Пересыпского района Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в конце августа в полицию обратился директор кладбища: он сообщил о поврежденных надгробных плитах. На месте правоохранители зафиксировали 29 поврежденных памятников. В ходе расследования установили причастность фигуранта еще к 57 повреждениям могил на этом же кладбище – всего 86 памятных сооружений.

По заключению экспертизы, ущерб родственникам умерших превышает 1 млн грн.

Мужчина, не имеющий постоянного места жительства, рассказал, что приходил на кладбище в нетрезвом состоянии и, из хулиганских мотивов, ломал надгробия. По его словам, он не имел личной неприязни ни к умершим, ни к их родным, и сожалеет о содеянном.

Фигуранта задержали, суд взял его под стражу. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилами, совершенное из хулиганских мотивов).

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд

Напомним, в ноябре Николаевской области двое парней 9 и 11 лет повредили на кладбище 30 могил – дети поломали надгробные плиты и кресты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса кладбище надругательство над могилой могилы суд
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
02 декабря 2025, 12:59
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
02 декабря 2025, 12:52
Снимал "порчу" через соцсети: в Киеве будут судить псевдо-мольфара
02 декабря 2025, 12:47
В Херсонской области российский снаряд попал в дом: подробности
02 декабря 2025, 12:28
Под крики "Правительство вон!" фракция "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну ВР
02 декабря 2025, 12:15
Коррупция в "Энергоатоме": задержан топ-чиновник за хищение 18,6 млн грн
02 декабря 2025, 11:57
Атаки РФ по энергетике: частично обесточены четыре области
02 декабря 2025, 11:33
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 11:29
Во Львовской области столкнулись легковушки: трое пострадавших
02 декабря 2025, 11:14
На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента
02 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »