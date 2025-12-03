Фото: полиция

Не имея никаких разрешений на землю возле побережья в Киевском районе Одессы и прав на строительство, мужчина решил возвести там для своей семьи дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В начале этого года мужчина нанял рабочих, которые построили для него двухэтажный дом площадью 118,2 кв. м на самовольно занятом им земельном участке площадью 0,059 га, принадлежащим территориальной громаде.

Следователи сообщили 42-летнему жителю Березовского района о подозрении по ч. 3 ст. 197-1 УК (самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке). Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Суд наложил арест на дом.

