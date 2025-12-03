01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
03 декабря 2025, 10:32

В Одессе мужчина незаконно построил двухэтажный дом возле побережья

03 декабря 2025, 10:32
Фото: полиция
Не имея никаких разрешений на землю возле побережья в Киевском районе Одессы и прав на строительство, мужчина решил возвести там для своей семьи дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В начале этого года мужчина нанял рабочих, которые построили для него двухэтажный дом площадью 118,2 кв. м на самовольно занятом им земельном участке площадью 0,059 га, принадлежащим территориальной громаде.

Следователи сообщили 42-летнему жителю Березовского района о подозрении по ч. 3 ст. 197-1 УК (самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке). Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Суд наложил арест на дом.

Ранее сообщалось, что на Волыни продавали дома под видом земельных участков – для уклонения от уплаты налогов.

Одесса строительство Дом подозрение побережье
