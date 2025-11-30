14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу

иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители сообщили о подозрении руководителю компании за самовольное строительство на пляже «Ланжерон» в Одессе

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО, чтобы расширить территорию для ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли, самовольно возвел часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие зоны отдыха на не принадлежащем ему земельном участке.

"Фактически с 2022 года гостиничный комплекс работает, компания получает прибыль, а часть самовольно застроенного земельного участка используется бесплатно. Из-за таких действий местный бюджет недополучает средства и фактически территориальное общество Одессы ценной землей не распоряжается", – говорится в сообщении.

Директору предприятия сообщили о подозрении в самочинной застройке земельного участка в рекреационной зоне у побережья Черного моря (ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины).

Ланжерон – пляж в Приморском районе города Одессы, в районе мыса Ланжерон. Это один из лучших пляжей мира (27 место) по версии Golden Beach Award 2024.

Как сообщалось, летом в Одессе начали демонтировать незаконные шлагбаумы, которыми перекрывали проезд на пляжи и ограничивали свободный доступ людей к побережью Черного моря.

Одесса подозрение прокуратура пляж отель
