В Одессе курсант военной академии совершил самоубийство

В Одессе нашли мертвым курсанта военной академии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военную академию Одессы.
Трагический случай произошел 26 ноября 2025 года.
Как отмечается, один из курсантов – первокурсник Павел С. – был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни.
Предварительная квалификация правоохранительными органами – самоубийство.
"Руководство Академии сотрудничает со следственными органами, параллельно назначено служебное расследование. По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений. Обстоятельства инцидента выясняются", – сообщили в заведении.
Руководство Академии выражает искренние соболезнования семье и близким.
