В Одессе курсант военной академии совершил самоубийство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военную академию Одессы.

Трагический случай произошел 26 ноября 2025 года.

Как отмечается, один из курсантов – первокурсник Павел С. – был найден за пределами расположения подразделения без признаков жизни.

Предварительная квалификация правоохранительными органами – самоубийство.

"Руководство Академии сотрудничает со следственными органами, параллельно назначено служебное расследование. По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений. Обстоятельства инцидента выясняются", – сообщили в заведении.

Руководство Академии выражает искренние соболезнования семье и близким.

