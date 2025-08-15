06:14  15 августа
15 августа 2025, 07:48

Свободный доступ к морю: в Одессе демонтировали девять шлагбаумов

15 августа 2025, 07:48
Фото: ОГП
В Одессе начали демонтировать незаконные шлагбаумы, которыми перекрывали проезд на пляжи и ограничивали свободный доступ людей к побережью Черного моря

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Правоохранители освободили часть парковок, чтобы люди могли беспрепятственно добраться до побережья. Убрали девять шлагбаумов – на пляжах "Ланжерон" и "Дельфин", на 11-й и 13-й станциях Большого Фонтана, а также в селе Фонтанка.

Это произошло в рамках уголовных производств по злоупотреблению служебным положением и самовольному строительству на занятых землях.

По данным следствия, в договорах на эксплуатацию парковок намеренно занижали их площадь, а шлагбаумы устанавливали незаконно. Среди фигурантов дела – чиновники КП "Одестранспарксервис" и одного из департаментов горсовета.

Следователи проверяют детали сделок и с помощью геодезистов определяют реальную площадь участков, которые использовались под парковку. Расследование ведут по статьям о злоупотреблении служебным положением и самовольном строительстве.

Напомним, в Одессе снова фиксируют массовое скопление водорослей у пляжей. Вода приобретает неестественный цвет – от зеленого до грязно-коричневого, а на поверхности образуется плотный слой водорослевой массы.

