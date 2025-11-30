На одному з найкращих пляжів Одеси незаконно збудували готель

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику компанії за самовільне будівництво на пляжі «Ланжерон» в Одесі

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час розслідування з’ясувалось, що керівник ТОВ, щоб розширити територію для ведення підприємницької діяльності та отримання прибутку, самовільно звів частину готельного комплексу, спа-зони, басейни та інші зони відпочинку на земельній ділянці, яка йому не належала.

"Фактично з 2022 року готельний комплекс працює, компанія отримує прибуток, а частина земельної ділянки, що була самовільно забудована, використовується безкоштовно. Через такі дії місцевий бюджет недоотримує кошти та фактично територіальна громада Одеси цінною землею не розпоряджається", – йдеться у повідомленні.

Директору підприємства повідомили про підозру у самочинній забудові земельної ділянки в рекреаційній зоні біля узбережжя Чорного моря (ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України).

Ланжерон – це пляж у Приморському районі міста Одеси, в районі мису Ланжерон. Це один з найкращих пляжів світу (27 місце) за версією "Golden Beach Award 2024".

Як повідомлялось, влітку в Одесі почали демонтувати незаконні шлагбауми, якими перекривали проїзд до пляжів та обмежували вільний доступ людей до узбережжя Чорного моря.