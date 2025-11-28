В Одессе задержали мужчину, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В течение нескольких лет мужчина у себя дома совершал противоправные действия в отношении племянницы, приглашая ее в гости. В первый раз, когда девочке было семь лет, а в последний – в одиннадцать. Злоумышленник насиловал и совершал сексуальное насилие над ребенком, фиксируя все на видеокамеру.
Правоохранители провели по месту жительства обыск и изъяли видеофайлы, которые, по заключению экспертизы, содержат детскую порнографию.
Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесения залога.
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам заключения за развращение малолетних учениц. Следствие установило эпизоды, продолжавшиеся несколько лет.