Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В течение нескольких лет мужчина у себя дома совершал противоправные действия в отношении племянницы, приглашая ее в гости. В первый раз, когда девочке было семь лет, а в последний – в одиннадцать. Злоумышленник насиловал и совершал сексуальное насилие над ребенком, фиксируя все на видеокамеру.

Правоохранители провели по месту жительства обыск и изъяли видеофайлы, которые, по заключению экспертизы, содержат детскую порнографию.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесения залога.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

