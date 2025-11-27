Фото: ГСЧС

Пожар произошел 26 ноября в Хаджибейском районе Одессы, в переулке Альтово. Там загорелся частный жилой дом

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Известно, что огонь охватил 150 квадратных метров. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Известно, что от пожара пострадал владелец дома. 68-летний мужчина получил ожоги тела и верхних дыхательных путей. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее в Винницкой области загорелся жилой дом, погибла 90-летняя женщина. Ее тело обнаружили в одной из комнат дома. Как выяснили специалисты, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.