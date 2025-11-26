17:33  26 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
15:52  26 ноября
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
12:29  26 ноября
Под Полтавой горит свалка
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2025, 19:41

В Константиновке после российского обстрела загорелся многоэтажный дом

26 ноября 2025, 19:41
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS
Читайте також
українською мовою

После обстрела российскими войсками в Константиновке загорелась многоэтажная постройка, спасательные службы работают на месте происшествия

Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко, передает RegioNews.

В Константиновке Донецкой области произошел пожар в многоэтажном доме после очередного обстрела российскими войсками. Информацию подтверждает военный журналист Сергей Цаплиенко, отслеживающий события на фронте.

Согласно предварительным данным, огонь охватил одну из верхних квартир строения. На место происшествия немедленно выехали спасательные службы и пожарные бригады. На данный момент информации о пострадавших нет, продолжается обследование помещений.

Местные жители сообщают о взрывах и звуках разрывов, сопровождавших атаку. Спасатели продолжают тушить пожар, а правоохранительные органы документируют последствия обстрела для дальнейшего реагирования.

Напомним, 25 ноября вечером россияне атаковали Запорожье дронами, в результате чего пострадали 31 многоэтажных, 20 частных домов и общежитие университета с людьми.

Ранее сообщалось, в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 18 человек. Среди них 12 женщин и 6 мужчин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар обстрелы Донецкая область Константиновка
Враг в течение дня обстрелял 7 громад Днепропетровщины: накрывал артиллерией и дронами
26 ноября 2025, 19:01
Под Полтавой горит свалка
26 ноября 2025, 12:29
Украинские спецназовцы ликвидировали вражескую ДРГ в Покровске
26 ноября 2025, 10:29
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
С оккупированных территорий Украины удалось спасти еще троих детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA
26 ноября 2025, 19:55
Что на самом деле означает утечка разговоров Ушакова-Дмитриева-Виткоффа?
26 ноября 2025, 19:39
Как будут выключать свет в Украине 27 ноября
26 ноября 2025, 19:17
Полицейские по всей Украине получили возможность оформлять срочные запретительные предписания в электронном виде
26 ноября 2025, 19:15
Враг в течение дня обстрелял 7 громад Днепропетровщины: накрывал артиллерией и дронами
26 ноября 2025, 19:01
За убийство младенца к жительнице Ровенской области будут применять принудительные меры медицинского характера
26 ноября 2025, 18:48
На Буковине разоблачили подпольное табачное производство: руководителю агропредприятия сообщили о подозрении
26 ноября 2025, 18:16
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
26 ноября 2025, 17:33
Умеров дал показания НАБУ по делу Миндича
26 ноября 2025, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »