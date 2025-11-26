Фото: Телеграмм/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS

После обстрела российскими войсками в Константиновке загорелась многоэтажная постройка, спасательные службы работают на месте происшествия

Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко, передает RegioNews.

В Константиновке Донецкой области произошел пожар в многоэтажном доме после очередного обстрела российскими войсками. Информацию подтверждает военный журналист Сергей Цаплиенко, отслеживающий события на фронте.

Согласно предварительным данным, огонь охватил одну из верхних квартир строения. На место происшествия немедленно выехали спасательные службы и пожарные бригады. На данный момент информации о пострадавших нет, продолжается обследование помещений.

Местные жители сообщают о взрывах и звуках разрывов, сопровождавших атаку. Спасатели продолжают тушить пожар, а правоохранительные органы документируют последствия обстрела для дальнейшего реагирования.

Напомним, 25 ноября вечером россияне атаковали Запорожье дронами, в результате чего пострадали 31 многоэтажных, 20 частных домов и общежитие университета с людьми.

Ранее сообщалось, в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 18 человек. Среди них 12 женщин и 6 мужчин.