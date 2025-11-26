Под Полтавой горит свалка
В селе Макуховка возле Полтавы снова возник пожар на свалке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местный телеграм-канал "Фонтанзамиллион Полтава".
Пока подробностей относительно масштабов возгорания нет.
Напомним, 17 ноября в Винницкой области ликвидировали два пожара в зерносушилках. Пожары произошли в селах Лищенко и Ксаверовка.
