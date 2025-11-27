Фото: ГСЧС

Происшествие случилось 26 ноября около 04:40 в селе Козин Обуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Садова водитель грузовика МАН не справился с управлением – фура съехала в кювет, после чего начала дымить.

Спасатели ликвидировали пожар. Водитель не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

