Фото: ДСНС

Пожежа сталась 26 листопада в Хаджибейському районі Одеси, у провулку Альтовому. Там загорівся приватний житловий будинок

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Відомо, що вогонь охопив 150 квадратних метрів. Фахівці встановлюють причини займання.

Відомо, що від пожежі постраждав господар будинку. 68-річний чоловік отримав опіки тіла та верхніх дихальних шляхів. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині загорівся житловий будинок, загинула 90-річна жінка. Її тіло знайшли в одній з кімнат будинку. Як з'ясували фахівці, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.