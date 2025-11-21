13:49  21 ноября
В Одесской области руководитель одного из управлений миграционной службы предстанет перед судом из-за декларации: какие "цифры" не сошлись

21 ноября 2025, 13:55
Иллюстративное фото
Руководитель одного из управлений миграционной службы в Одесской области был уволен с должности. Отмечается, что он указал в декларации недостоверную информацию

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Бывшего чиновника миграционной службы в Одесской области обвиняют в представлении ложной декларации. Речь идет об отчетности за 2023 год. Как выяснили правоохранители, он не указал здание площадью 200 квадратных метров, шесть соток земли, автомобиль Mercedes-Benz G400D и другое имущество.

Разница между реальными данными и декларацией составляет 83 миллиона гривен. Правоохранители начали расследование. Чиновнику грозит до двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование о возможных злоупотреблениях во львовском управлении Бюро экономической безопасности. По данным СМИ, руководитель оперативного управления БЭБ во Львовской области Роман Мудь мог быть причастен к созданию бизнеса, оформленного на членов его семьи.

