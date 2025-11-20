13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 10:52

В Одессе изъяли 20 тонн нелегального горючего с трех АЗС

20 ноября 2025, 10:52
Фото: БЭБ
В Одессе прекратили работу трех автозаправок, на которых незаконно производили и продавали горючее

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе обысков правоохранители демонтировали и изъяли оборудование АЗС: модульные заправочные комплексы, топливно-раздаточные колонки с комплектующими и несколько горизонтальных стальных резервуаров разных объемов, в которых хранилось горючее.

Всего в результате обысков изъяли около 20 тонн незаконно изготовленного дизельного топлива и бензина.

Следствие проводит досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта горючего (ст. 204 УК). БЭБ устанавливают лиц, причастных к работе нелегальных АЗС.

Напомним, ранее в Броварском районе Киевской области ликвидировали нелегальную АЗС. Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров горючего.

Одесская область БЭБ АЗС топливо заправка
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
