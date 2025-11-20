Фото: БЭБ

В Одессе прекратили работу трех автозаправок, на которых незаконно производили и продавали горючее

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе обысков правоохранители демонтировали и изъяли оборудование АЗС: модульные заправочные комплексы, топливно-раздаточные колонки с комплектующими и несколько горизонтальных стальных резервуаров разных объемов, в которых хранилось горючее.

Всего в результате обысков изъяли около 20 тонн незаконно изготовленного дизельного топлива и бензина.

Следствие проводит досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта горючего (ст. 204 УК). БЭБ устанавливают лиц, причастных к работе нелегальных АЗС.

Напомним, ранее в Броварском районе Киевской области ликвидировали нелегальную АЗС. Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров горючего.