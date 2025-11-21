15:21  21 листопада
21 листопада 2025, 13:55

На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись

21 листопада 2025, 13:55
Ілюстративне фото
Керівник одного з управлінь міграційної служби в Одеській області був звільнений з посади. Зазначається, що він умисно вказав у декларації недостовірну інформацію

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Колишнього посадовця міграційної служби на Одещині обвинувачують у поданні неправдивої декларації. Йдеться про звітність за 2023 рік. Як з'ясували правоохоронці, він не вказав будинок площею 200 квадратних метрів, шість соток землі, автомобіль Mercedes-Benz G400D та інше майно.

Різниця між реальними даними та декларацією становить 83 мільйони гривень. Правоохоронці розпочали розслідування. Чиновнику загрожує до двох років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки. За даними ЗМІ, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.

