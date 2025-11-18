В Одесской области судья помогал мошенникам присваивать квартиры умерших людей

фото: ГБР

Работники ГБР разоблачили мошенническую схему присвоения квартир умерших одесситов, не имевших наследников. Ее организовал судья одного из районных судов Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По закону недвижимость должна была перейти на баланс города и квартиру мог бы получить, в частности, военный. Впрочем, с помощью судьи одного из районных судов Одесской области квартиры присваивали мошенники.

Противоправную схему обогащения организовали супруги рестораторов, которые через знакомых получали информацию о наличии квартир, владельцы которых скончались. Далее через подставные лица оформлялись фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, датированные "задним числом" и даже не заверенные нотариусом. Затем дельцы подавали гражданские иски о признании права собственности на эти квартиры.

Для успешной легализации сделки фигуранты привлекли судью одного из районных судов Одесской области.

Таким образом мошенники успели переоформить три квартиры стоимостью почти 3 млн грн.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Одесской области мошенники выманили у 71-летней женщины более 400 тысяч гривен. Событие произошло весной 2025 года.