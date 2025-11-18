18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 19:44

В Одесской области судья помогал мошенникам присваивать квартиры умерших людей

18 ноября 2025, 19:44
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Работники ГБР разоблачили мошенническую схему присвоения квартир умерших одесситов, не имевших наследников. Ее организовал судья одного из районных судов Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По закону недвижимость должна была перейти на баланс города и квартиру мог бы получить, в частности, военный. Впрочем, с помощью судьи одного из районных судов Одесской области квартиры присваивали мошенники.

Противоправную схему обогащения организовали супруги рестораторов, которые через знакомых получали информацию о наличии квартир, владельцы которых скончались. Далее через подставные лица оформлялись фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, датированные "задним числом" и даже не заверенные нотариусом. Затем дельцы подавали гражданские иски о признании права собственности на эти квартиры.

Для успешной легализации сделки фигуранты привлекли судью одного из районных судов Одесской области.

Таким образом мошенники успели переоформить три квартиры стоимостью почти 3 млн грн.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Одесской области мошенники выманили у 71-летней женщины более 400 тысяч гривен. Событие произошло весной 2025 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область мошенники мошенничество квартира схема судья ГБР
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
18 ноября 2025, 13:35
В Одесской области задержали дельцов, которые пытались незаконно переправить пятерых мужчин в Молдову
18 ноября 2025, 13:24
В Одесской области нетрезвый мужчина ранил знакомую ножом из-за рюмки водки
14 ноября 2025, 20:24
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Суд принял решение – содержание под арестом Чернышева с залогом более 51 млн грн
18 ноября 2025, 20:45
В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку
18 ноября 2025, 20:44
На юге Украины из-за глобального потепления грозит затопление более 1,1 млн гектаров территории
18 ноября 2025, 20:23
В Харькове мужчина избил работника ТЦК, когда "спасал" мобилизованного
18 ноября 2025, 19:55
Из США депортировали 50 украинцев: что известно о возвращениях и причинах
18 ноября 2025, 19:52
Суд по делу Чернышева: два человека явились, чтобы взять экс-вице-ппремьера на поруки
18 ноября 2025, 19:35
На Полтавщине военнослужащие систематически воровали дизтопливо, предназначенное для фронта
18 ноября 2025, 19:29
В Днепре известная группа попала под российский обстрел
18 ноября 2025, 19:25
Оккупант атаковал три района Днепропетровской области: 3 человека пострадали и доставлены в больницу
18 ноября 2025, 19:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »