В Одессе мужчина беспощадно избил 67-летнего отца

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

О госпитализации 67-летнего мужчины с тяжелыми полицейскими травмами в конце прошлой недели сообщили врачи.

Прибывшие в медучреждение правоохранители установили, что травмы потерпевшему нанес 38-летний сын по месту жительства в Киевском районе города. Последний начал спорить с матерью, а когда отец вступился за нее и сообщил, что вызовет полицию, сын побил его ногами и руками по голове.

Полицейские задержали 38-летнего правонарушителя в процессуальном порядке по месту жительства. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

