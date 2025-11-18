18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
18 ноября 2025, 21:15

В Одессе военный торговал "белыми билетами": какое наказание он получил

18 ноября 2025, 21:15
Одесский апелляционный суд рассмотрел дело военного, продававшего "белые билеты". Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В декабре прошлого года Одессу остановили для проверки документов. Впоследствии его доставили в служебное помещение РТЦК и СП, адрес которого остался неустановленным, и впоследствии отпустили, обещая в дальнейшем связаться.

На телефон этого человека позвонили по телефону незнакомцы. Встретилась с ними женщина, услышавшая, что они предлагают "решить вопрос по ТЦК" за 16 тысяч долларов. Впоследствии мужчина сам обратился за одним из номеров и пообщался с обвиняемым. Военный подтвердил, что якобы оказывает влияние на знакомых медицинских работников, которые могут помочь ему полностью списаться с ВСУ.

Военнообязанный обратился в полицию и действовал в дальнейшем под их контролем. Впоследствии обвиняемый объяснял, что за деньги соответствующие документы выдаются уклоняющимся, но военные комиссары часто меняют место службы и после назначения нового руководителя РТЦК и СП все предыдущие "белые билеты" отменяются. Потому "клиенты" несколько раз платят за такие процедуры. Он также заявил, что может "помочь с оформлением документов для "легального" основания избегания мобилизации путем получения медицинских документов в больнице, в которых будет указана фиктивная болезнь".

На суде военный признал вину и раскаялся. Суд первой инстанции оштрафовал его на 51 тысячу гривен. Прокурор не согласился с этим и подал апелляцию. Апелляционный суд увеличил штраф до 680 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

В Харькове мужчина избил работника ТЦК, когда "спасал" мобилизованного
18 ноября 2025, 19:55
"Цена вопроса 5 тысяч": в Полтавской области судили мужчину, который пытался откупиться от ТЦК
18 ноября 2025, 18:35
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Ермак срочно летит в Лондон: подробности
18 ноября 2025, 22:07
В Одесской области к 13 годам приговорили парня, который убил мать и семилетнюю сестру
18 ноября 2025, 21:54
В Николаевской области разоблачили схему подделки документов для уклонения от мобилизации за $6,5 тыс
18 ноября 2025, 21:22
За экс-мера Труханова уплатили 42 млн грн залога по делу о незаконном завладении землей
18 ноября 2025, 21:04
Суд принял решение – содержание под арестом Чернышева с залогом более 51 млн грн
18 ноября 2025, 20:45
В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку
18 ноября 2025, 20:44
На юге Украины из-за глобального потепления грозит затопление более 1,1 млн гектаров территории
18 ноября 2025, 20:23
В Харькове мужчина избил работника ТЦК, когда "спасал" мобилизованного
18 ноября 2025, 19:55
Из США депортировали 50 украинцев: что известно о возвращениях и причинах
18 ноября 2025, 19:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
