Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В декабре прошлого года Одессу остановили для проверки документов. Впоследствии его доставили в служебное помещение РТЦК и СП, адрес которого остался неустановленным, и впоследствии отпустили, обещая в дальнейшем связаться.

На телефон этого человека позвонили по телефону незнакомцы. Встретилась с ними женщина, услышавшая, что они предлагают "решить вопрос по ТЦК" за 16 тысяч долларов. Впоследствии мужчина сам обратился за одним из номеров и пообщался с обвиняемым. Военный подтвердил, что якобы оказывает влияние на знакомых медицинских работников, которые могут помочь ему полностью списаться с ВСУ.

Военнообязанный обратился в полицию и действовал в дальнейшем под их контролем. Впоследствии обвиняемый объяснял, что за деньги соответствующие документы выдаются уклоняющимся, но военные комиссары часто меняют место службы и после назначения нового руководителя РТЦК и СП все предыдущие "белые билеты" отменяются. Потому "клиенты" несколько раз платят за такие процедуры. Он также заявил, что может "помочь с оформлением документов для "легального" основания избегания мобилизации путем получения медицинских документов в больнице, в которых будет указана фиктивная болезнь".

На суде военный признал вину и раскаялся. Суд первой инстанции оштрафовал его на 51 тысячу гривен. Прокурор не согласился с этим и подал апелляцию. Апелляционный суд увеличил штраф до 680 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.